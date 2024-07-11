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За полгода "Нафтогаз" уплатил в госбюджет почти 44 млрд налогов

Четверг, 11 июля 2024, 16:53 - Виктор Волокита

За шесть месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет от предприятий Группы Нафтогаз составили почти 44 млрд грн. Это 7,5% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно сообщению, еще 3,2 млрд грн было направлено в местные бюджеты. 

"Несмотря на все военные вызовы мы продолжаем стабильно работать, сохраняем рабочие места, наполняем бюджеты всех уровней и усиливаем экономику нашей страны. 

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Только в июне Группа Нафтогаз аккумулировала 8,7 млрд грн налогов в государственный бюджет. Кроме этого, 500 млн грн было уплачено в местные бюджеты", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. 

Напомним: 

По итогам I квартала 2024 года Группа Нафтогаз получила 10,9 млрд грн чистой прибыли.

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За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" увеличили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Экономическая правда 

Нафтогаз налоги бюджет
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