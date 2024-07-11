За полгода УЗ перевезла в пригородных поездах 20 млн пассажиров, четверть - бесплатно 

АО "Укрзализныця" с начала года перевезла более 20,6 млн пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении, ежедневно пригородными поездами пользуется 113 тыс. пассажиров. Четверть пассажиров по различным льготам Укрзализныця перевезла бесплатно.

"Несмотря на сверхубыточность пригородных перевозок "Укрзализныця" находит возможности для обновления подвижного состава. Так, с начала года Укрзализныця на собственных мощностях модернизировала уже 5 электропоездов и один дизель-поезд", - отметили в пресс-службе.

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Пассажиропоток в пригородном сообщении за первое полугодие 2024 года по сравнению прошлогодним показателем вырос на 2%.

"И хотя нередко имеем нарекания на устаревший подвижной состав, конструктивное отсутствие кондиционеров в салонах, пассажиров все же привлекает демократичная цена за билет, стабильность сообщения и прогнозируемость затрат времени на дорогу домой или на работу", - добавили в УЗ.

Традиционно наибольший пассажиропоток в пригородном сообщении сосредоточен в столичном регионе. В Киев пригородными поездами люди направляются сразу из четырех областей: Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской.

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Напомним:

"Укрзализныця" в течение июня перевезла 2,5 миллиона пассажиров - на 18% больше, чем в прошлом году за этот же период, а также установили рекорд перевозки пассажиров за одни сутки.

Экономическая правда