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Будут судить жителей Полтавы, которые открыли подпольный цех по изготовлению табака

Четверг, 11 июля 2024, 15:48 - Виктор Волокита
 

Детективы Теруправления БЭБ в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении организации незаконного изготовления, хранения и сбыта поддельного табака.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило четырех полтавчан, которые в составе организованной преступной группы осуществляли переработку листового табака с помощью специального оборудования. 

"Без соответствующих разрешительных документов готовую продукцию фасовали для дальнейшей продажи. Чтобы скрыть незаконную деятельность фигуранты снимали помещение в соседней области, откуда и осуществляли отправку контрафактной продукции по всей Украине", - говорится в сообщении. 

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Детективы провели 16 санкционированных обысков на складах и в помещениях подозреваемых. 

В результате изъяли более 1,7 тонн измельченного табака в мешках и оборудование для его переработки.

Сейчас материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

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Экономическая правда 

табак БЭБ суд
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