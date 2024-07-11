Польша и Южная Корея объединяются в производстве танков

Расходы на инфраструктуру производства корейских танков в Польше оцениваются в 15 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Wprost.

Польская оборонная компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и южнокорейская компания Hyundai Rotem подписали соглашение о создании консорциума по производству танков.

Отмечается, что после создания консорциума стороны подпишут контакт на производство 180 танков K2PL, созданных на базе южнокорейского танка К2 "Черная пантера".

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В сообщении говорится, что на этом этапе продолжаются переговоры, насколько танк K2PL будет локализован польскими компонентами.

В рамках нового контракта Polska Grupa Zbrojeniowa будет координировать производство танков и сопутствующих машин, в частности командных и ремонтных машин, которые также будут производиться в Польше.

Сообщается, что расходы на инфраструктуру производства танков в Польше оцениваются в 15 млрд долл. Из них на закупку оборудования потратят 5 млрд долл.

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Ожидается, что проект производства танков получит частичное финансирование из госбюджета Польши.

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Напомним:

Из-за войны в Украине Польша в этом году планирует увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.

Министерство промышленности Южной Кореи добавило еще 243 наименования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях, в список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь.