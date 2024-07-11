"Укроборонпром" и одна из крупнейших оборонных корпораций США стали партнерами 

Фото: пресслужба Офісу президента

Northrop Grumman и "Укроборонпром" договорились о совместном производстве боеприпасов.

Об этом сообщает Офис президента по результатам встречи Владимира Зеленского с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний.

Сообщается, Американская компания Northrop Grumman и "Укроборонпром" подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Во встрече с президентом Украины, кроме Northrop Grumman, приняли участие BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

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На встрече обсуждались перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечения ремонта и обслуживания военной техники.

Northrop Grumman - третья в мире оборонная компания по доходу. Больше только у RTX и Lockheed Martin.

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Напомним:

"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в Вашингтоне, США.

Компании, входящие в состав АО "Украинская оборонная промышленность", во время международной выставки оборонной индустрии Eurosatory в Париже, заключили пять соглашений о партнерстве.

АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.