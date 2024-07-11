Пенсионный фонд упрощает механизм компенсации аренды жилья для переселенцев 

Пенсионный фонд Украины работает над экспериментальным проектом по компенсации аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

"Представленный сегодня механизм компенсации аренды жилья для внутренне перемещенных лиц является довольно приближенным к действующему механизму жилищных субсидий и льгот.

Он максимально упрощен с точки зрения доступности, ведь вся необходимая информация о заявителях и членах домохозяйств будет получена в рамках информационных обменов", - отметил глава Фонда.

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По его словам, уже созданы предпосылки для реализации этого экспериментального проекта, в частности, в ходе выполнения функций по назначению и выплате жилищных субсидий и льгот.

Также он отметил, что дополнительным преимуществом является возможность обратиться за предоставлением необходимых услуг через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда или через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Напомним:

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Экономическая правда