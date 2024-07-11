США выделит почти 1,1 миллиарда долларов на поддержку отечественных электромобилей
Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти 1,1 млрд долл для модернизации производства электрокаров.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что администрация Байдена планирует выделить компаниям General Motors и Stellantis, материнской компании Chrysler, почти 1,1 миллиарда долларов в виде грантов на переоборудование заводов для производства электромобилей и комплектующих.
Министерство энергетики объявило о запланированных грантах на сумму 1,7 млрд долларов, которые помогут профинансировать реконструкцию 11 заводов в восьми штатах, находящихся в зоне риска, чтобы обеспечить производство 1 млн электромобилей в год, сохранить 15 000 существующих рабочих мест и создать 3 000 новых рабочих мест.
Министр энергетики Дженнифер Гранхолм заявила, что более десяти лет назад стало понятно, что автопроизводители, чтобы принять будущее, нуждаются в федеральном партнере, особенно для того, чтобы конкурировать с другими странами, которые субсидируют свою автомобильную промышленность, и именно в этом заключается суть этих масштабных инвестиций.
Также в сообщении добавляют, что Дональд Трамп резко раскритиковал политику Байдена в отношении электромобилей и пообещал изменить ее, если вступит в должность.
Напомним:
Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы.
Решение о 38% тарифов принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.
Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.