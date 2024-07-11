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США выделит почти 1,1 миллиарда долларов на поддержку отечественных электромобилей

Четверг, 11 июля 2024, 15:05 - Алексей Артемчук

Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти 1,1 млрд долл для модернизации производства электрокаров.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что администрация Байдена планирует выделить компаниям General Motors и Stellantis, материнской компании Chrysler, почти 1,1 миллиарда долларов в виде грантов на переоборудование заводов для производства электромобилей и комплектующих.

Министерство энергетики объявило о запланированных грантах на сумму 1,7 млрд долларов, которые помогут профинансировать реконструкцию 11 заводов в восьми штатах, находящихся в зоне риска, чтобы обеспечить производство 1 млн электромобилей в год, сохранить 15 000 существующих рабочих мест и создать 3 000 новых рабочих мест.

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Министр энергетики Дженнифер Гранхолм заявила, что более десяти лет назад стало понятно, что автопроизводители, чтобы принять будущее, нуждаются в федеральном партнере, особенно для того, чтобы конкурировать с другими странами, которые субсидируют свою автомобильную промышленность, и именно в этом заключается суть этих масштабных инвестиций.

Также в сообщении добавляют, что Дональд Трамп резко раскритиковал политику Байдена в отношении электромобилей и пообещал изменить ее, если вступит в должность. 

Напомним:

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Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы.

Решение о 38% тарифов принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

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