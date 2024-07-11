Долг киевлян за отопление и воду достиг 7,5 млрд: системных должников штрафуют 

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения - около 1,2 млрд грн.

Об этом сообщили представители КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "АК "Киевводоканал".

"То есть суммарный долг за эти услуги составляет почти 7,5 млрд грн. Гражданам, которые системно не платят за услуги, не обращаются, чтобы заключить рассрочку, начислена пеня. Она отражена в квитанциях за июнь", - говорится в сообщении КГГА.

По словам директора структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, подавляющее большинство киевлян добросовестно оплачивают потребленные коммунальные услуги, не накапливая задолженность.

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"Многие граждане пользуются реструктуризацией долга, если не имеют возможности сразу оплатить всю сумму. В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по реструктуризации. Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%.

Около 10% абонентов не осуществили никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", - сказал Константин Лопатин.

Он подчеркнул, что последствия хронической неуплаты особенно критичны для работы предприятий в условиях энергодефицита.

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"Единственным методом борьбы с хроническими должниками являются штрафные санкции, как того требует действующее законодательство. В декабре 2023 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1405, которым отменил мораторий на применение штрафных санкций к должникам.

Согласно части первой статьи 26 Закона Украины О жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, впрочем не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки", - пояснил специалист.

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