Жара может спровоцировать сбои в работе нефтепереработки в Европе и США

Температура в Европе приближается к уровню, при котором некоторые нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены начать производить меньше топлива.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Температура в Европе значительно выше сезонной нормы, и нет никаких признаков того, что это изменится в ближайшее время. Крупнейший шведский нефтеперерабатывающий завод заявляет, что изменение климата затрудняет производство топлива.

Заводы в регионах, которые больше привыкли к жаркой погоде, например, на Ближнем Востоке, лучше спроектированы, чтобы справиться с жарой. В Европе же, по данным инжиниринговой компании Kent Plc, нефтеперерабатывающие заводы, как правило, строят так, чтобы они выдерживали более низкие температуры, а не выдерживали высокие.

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Прогнозы относительно того, насколько нефтеперерабатывающим заводам придется снизить общую скорость переработки - критически важная деталь для понимания спроса и предложения - почти неизвестны, поскольку существует очень много переменных: непредсказуемость погоды, а также тот факт, что каждый завод имеет свою собственную конфигурацию, идеальное сырье и выход топлива.

Стив Сойер, бывший директор по переработке FGE, говорит, что экстремальная жара может побудить нефтеперерабатывающий завод сократить производство на 15% в течение 24 часов.

Европейские нефтепереработчики не единственные, кому приходится иметь дело с жаркой погодой. В США больше всего пострадают регионы Восточного побережья и Среднего Запада.

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По словам Рэнди Хурбуруна, руководителя отдела нефтепереработки компании Energy Aspects Ltd., нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива, где расположены крупнейшие заводы страны, имеют все больше и больше градирен и хранилищ для охлаждающей воды, что позволяет им лучше противостоять летним температурам.

Экономическая правда.