Возвращение украинцев: ООН создала платформу для беженцев и переселенцев

УВКБ ООН разработало платформу для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц - "Украина - это Дом".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как говорится в сообщении, платформа будет предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам пребывания украинцев за рубежом, их возвращения в Украину, программы поддержки по жилью, трудоустройству и другие виды помощи.

Платформа будет наполняться информацией об актуальных возможностях по трудоустройству, обучению, предпринимательству.

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"Цель правительства - создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации.

Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним:

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Экономическая правда