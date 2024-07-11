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Возвращение украинцев: ООН создала платформу для беженцев и переселенцев

Четверг, 11 июля 2024, 13:49 - Виктор Волокита

УВКБ ООН разработало платформу для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц - "Украина - это Дом". 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

Как говорится в сообщении, платформа будет предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам пребывания украинцев за рубежом, их возвращения в Украину, программы поддержки по жилью, трудоустройству и другие виды помощи. 

Платформа будет наполняться информацией об актуальных возможностях по трудоустройству, обучению, предпринимательству.

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"Цель правительства - создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации. 

Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним:

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Экономическая правда

ООН населения Украина
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