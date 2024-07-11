Разрешения на нерегулярные автомобильные перевозки теперь можно получить онлайн

В Украине разрешения на нерегулярные автомобильные перевозки можно получить в электронном кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Теперь у пользователей электронного кабинета есть возможность заказа разрешений на нерегулярные автоперевозки онлайн.

В сообщении отмечают, что ранее перевозчикам приходилось ездить непосредственно в пункты выдачи и заказывать разрешения на месте, что занимало много времени и требовало дополнительных ресурсов, а самое главное - не было предсказуемости относительно наличия разрешения.

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Сообщается, что цифровые процессы способствуют быстрому получению необходимых документов без дополнительных затрат и минимизируют коррупционные риски. Благодаря этому международные перевозки становятся более доступными и удобными для всех участников рынка.

В сообщении напоминают, пассажирским перевозчикам доступны разрешения на нерегулярные перевозки в наиболее запрашиваемых стран в летний сезон, к примеру Турции, Румынии, Болгарии, Греции. Все доступные разрешения можно найти по ссылке.

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