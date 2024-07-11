Все разделы
Укр / Рус

ПриватБанк предоставляет 120 миллионов на газогенераторные установки 

Четверг, 11 июля 2024, 12:44 - Виктор Волокита

В рамках программы поддержки энергонезависимости украинского бизнеса Приватбанк подписал инвестиционное соглашение объемом 120 млн грн с ведущим производителем продуктов питания. 

Об этом сообщает пресс-служба банка, которая не называет производителя.

Кредит предоставлен на финансирование приобретения трех газогенераторных когенерационных установок общей мощностью 6,9 МВт.

Как говорится в сообщении, запуск газогенераторных генерационных установок позволит предприятию улучшить собственную безопасность производства и увеличить обеспечение его энергетикой и теплом. 

Реклама:

Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта ожидается до конца 2024 года.

ПриватБанк принимает заявки от корпоративных клиентов и клиентов сегмента МСБ на финансирование проектов установки газотурбинных и газопоршневых генерационных установок, установки солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения энергонезависимости бизнеса, в т.ч. по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%". 

Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели для МСБ составляет до 150 млн гривен.

Реклама:

Напомним:

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Экономическая правда

Приватбанк энергетика бизнес
Реклама:
Материалы по теме
ПриватБанк поможет в восстановлении разрушенной от вражеской атаки детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024, 16:33
"ПриватБанк" продаст списанных кредитов на 4,8 миллиарда  4 июля 2024, 11:38
Новый меморандум с МВФ, замена топов в "Приватбанке", "Укргаздобыче" и "Центрэнерго" 1 июля 2024, 19:40
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте