ПриватБанк предоставляет 120 миллионов на газогенераторные установки
В рамках программы поддержки энергонезависимости украинского бизнеса Приватбанк подписал инвестиционное соглашение объемом 120 млн грн с ведущим производителем продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба банка, которая не называет производителя.
Кредит предоставлен на финансирование приобретения трех газогенераторных когенерационных установок общей мощностью 6,9 МВт.
Как говорится в сообщении, запуск газогенераторных генерационных установок позволит предприятию улучшить собственную безопасность производства и увеличить обеспечение его энергетикой и теплом.
Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта ожидается до конца 2024 года.
ПриватБанк принимает заявки от корпоративных клиентов и клиентов сегмента МСБ на финансирование проектов установки газотурбинных и газопоршневых генерационных установок, установки солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения энергонезависимости бизнеса, в т.ч. по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".
Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели для МСБ составляет до 150 млн гривен.
Напомним:
17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Экономическая правда