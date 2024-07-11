ПриватБанк предоставляет 120 миллионов на газогенераторные установки 

В рамках программы поддержки энергонезависимости украинского бизнеса Приватбанк подписал инвестиционное соглашение объемом 120 млн грн с ведущим производителем продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба банка, которая не называет производителя.

Кредит предоставлен на финансирование приобретения трех газогенераторных когенерационных установок общей мощностью 6,9 МВт.

Как говорится в сообщении, запуск газогенераторных генерационных установок позволит предприятию улучшить собственную безопасность производства и увеличить обеспечение его энергетикой и теплом.

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Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта ожидается до конца 2024 года.

ПриватБанк принимает заявки от корпоративных клиентов и клиентов сегмента МСБ на финансирование проектов установки газотурбинных и газопоршневых генерационных установок, установки солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения энергонезависимости бизнеса, в т.ч. по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".

Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели для МСБ составляет до 150 млн гривен.

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Напомним:

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Экономическая правда