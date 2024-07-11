Курс валют на 11 июля: в банках доллар и евро подорожали 

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро также не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

Об этом сообщает minfin.com.ua.

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60-41,05 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,55 грн.

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По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется по 40,93-41,00, евро - 44,40-44,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,80-40,82 грн/$. Торги евро проходят на уровне 44,21-44,22 грн/евро.

Напомним:

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Национальный банк Украины установил на 11 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7146 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.