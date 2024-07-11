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Союзники дадут 675 млн долларов на производство оружия в Украине

Четверг, 11 июля 2024, 12:03 - Виктор Волокита
 

Украинские власти убедили западных союзников законтрактовать отечественные оборонные заводы. Произведенную военную технику поставят Силам обороны. 

Об этом говорится в тексте ЭП.

В материале написано, что государство может заказать вооружений у отечественных производителей на 6 млрд долл, тогда как производственные возможности достигают 20 млрд долл. Чтобы заводы не простаивали и развивались, власть развернула кампанию по поиску денег для оборонных заводов за рубежом.   

По данным Минстратегпрома, Дания предоставит 198,5 млн долл, Нидерланды - около 37,5 млн долл, Канада - 2,1 млн долл. Еще 433 млн долл выделит Евросоюз из прибыли от замороженных российских активов. Также есть определенные договоренности с Великобританией и Германией.

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Чтобы убедить западных союзников покупать украинское оружие для Украины, привлекли все ключевые ведомства, посольства и Офис Президента. Детали читайте в тексте "Оружейная дипломатия. Как Украина выбивает у союзников сотни миллионов долларов на собственное производство вооружений".

Напомним: Дания купит для Украины 18 САУ "Богдана"

оружие Украина
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