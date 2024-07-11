Дания купит для Украины 18 САУ "Богдана"

Ожидается, что 18 САУ "Богдана", финансируемые Данией, будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

В сообщении отмечается, что министр обороны Троелс Лунд Поульсен весной выступил с инициативой, чтобы Дания в сотрудничестве с Украиной размещала заказы непосредственно в украинском ОПК. Это изменение парадигмы донорских усилий, которая должна обеспечить более быструю и эффективную военную поддержку на передовой в Украине.

"Это предоставляет некоторые очевидные логистические преимущества, одновременно помогая построить оборонную промышленность в Украине. Здесь артиллерийское орудие украинского производства играет центральную роль как пилотный проект", - говорит министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

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В сообщении говорится, что в июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, и первым результатом проекта является соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства.

"Надеюсь, что больше стран пойдут по датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому есть большой потенциал для подобных соглашений, чтобы производить больше оборудования в Украине и одновременно помочь построить оборонную промышленность в Украине", - говорит Троелс Лунд Поульсен.

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