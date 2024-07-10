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Суд ЕС выбросил из старого санкционного списка экс-руководителя российского "Еврохима"

Среда, 10 июля 2024, 19:30 - Виктор Волокита , Европейская правда

Суд Европейского Союза 10 июля удовлетворил иск российского менеджера и бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского об исключении из санкционного списка ЕС.

Об этом говорится в решении Суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Суд Евросоюза постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Рашевского в санкционный список за сентябрь 2022, март 2023 и сентябрь 2023 года. Он постановил, что обоснование санкций не содержит достаточных доказательств поддержки Рашевским российского режима.

Среди прочего, в решении указано, что россиянин 15 марта 2022 года – в день введения санкций против себя в ЕС – ушел с должности директора "Еврохима", поэтому его присутствие в дальнейших санкционных списках не было обоснованным.

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Доказательства Совета ЕС о том, что он осуществляет опосредованное влияние на компанию, в Суде Евросоюза признали недостаточными.

В то же время, как убедилась "ЕвроПравда", Владимир Рашевский продолжает фигурировать в более новом санкционном списке Совета Евросоюза от марта 2024 года, который в решении Суда ЕС не упомянут. Также против Рашевского действуют санкции Великобритании и Швейцарии.

Отметим, что это не первое решение Суда ЕС, которое отменяет санкции против россиян. Недавно это удалось миллиардеру Дмитрию Пумпянскому вместе с женой и сыном.

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В апреле Суд аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.

Европейская правда

ЕС санкции Россия
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