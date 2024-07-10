Фонд госимущества попытается продать имущество киевского института "Буран"
23 июля пройдет онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия Научно-исследовательского института "Буран".
Об этом сообщает региональное отделение Фонд государственного имущества Украины по городу Киеву.
Как говорится в сообщении, объект недвижимого имущества расположен на перекрестке улиц Немецкой и Предславинской, что в Печерском районе столицы.
В состав актива входят основные и подсобные помещения на 4 и 6 этаже нежилого здания.
Основной вид деятельности института - исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук.
Стартовая цена за объект приватизации составляет 413 000 грн.
- Количество работников - 16;
- Общая площадь зданий и сооружений: 1868 кв. м;
- Общая площадь земельных участков - не оформлена;
- Регистрация на аукцион - до 22 июля;
- Аукцион - 23 июля.
Условия продажи являются
- погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;
- сохранение рабочих мест для работников предприятия в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.
Напомним:
Фонд государственного имущества с четвертой попытки провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании "Инвестагро", которая принадлежала российскому олигарху Михаилу Шелкову и была конфискована у него из-за санкций.
Экономическая правда