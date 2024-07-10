Фонд госимущества попытается продать имущество киевского института "Буран"

23 июля пройдет онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия Научно-исследовательского института "Буран".

Об этом сообщает региональное отделение Фонд государственного имущества Украины по городу Киеву.

Как говорится в сообщении, объект недвижимого имущества расположен на перекрестке улиц Немецкой и Предславинской, что в Печерском районе столицы.

В состав актива входят основные и подсобные помещения на 4 и 6 этаже нежилого здания.

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Основной вид деятельности института - исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук.

Стартовая цена за объект приватизации составляет 413 000 грн.

Количество работников - 16;

Общая площадь зданий и сооружений: 1868 кв. м;

Общая площадь земельных участков - не оформлена;

Регистрация на аукцион - до 22 июля;

Аукцион - 23 июля.

Условия продажи являются

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погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;

сохранение рабочих мест для работников предприятия в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.

Напомним:

Фонд государственного имущества с четвертой попытки провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании "Инвестагро", которая принадлежала российскому олигарху Михаилу Шелкову и была конфискована у него из-за санкций.

Экономическая правда