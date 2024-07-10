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Фонд госимущества попытается продать имущество киевского института "Буран"

Среда, 10 июля 2024, 17:45 - Виктор Волокита

23 июля пройдет онлайн-аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия Научно-исследовательского института "Буран". 

Об этом сообщает региональное отделение Фонд государственного имущества Украины по городу Киеву.

Как говорится в сообщении, объект недвижимого имущества расположен на перекрестке улиц Немецкой и Предславинской, что в Печерском районе столицы. 

В состав актива входят основные и подсобные помещения на 4 и 6 этаже нежилого здания.

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Основной вид деятельности института - исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук. 

Стартовая цена за объект приватизации составляет 413 000 грн.

  • Количество работников - 16;
  • Общая площадь зданий и сооружений: 1868 кв. м;
  • Общая площадь земельных участков - не оформлена;
  • Регистрация на аукцион - до 22 июля;
  • Аукцион - 23 июля.

Условия продажи являются 

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  • погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;
  • сохранение рабочих мест для работников предприятия в течение 6 месяцев со дня перехода права собственности.

Напомним:

Фонд государственного имущества с четвертой попытки провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании "Инвестагро", которая принадлежала российскому олигарху Михаилу Шелкову и была конфискована у него из-за санкций. 

Экономическая правда 

Фонд госимущества Киев аукцион
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