БЭБ предотвратило растрату более 300 миллионов при реконструкции социальных учреждений в Одесской области

Аналитики БЭБ в Одесской области во время мониторинга публичных закупок обнаружили несколько рисковых тендеров, где исполнителем выступала одна и та же компания, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что чиновники планировали провести реконструкцию зданий роддома в Одессе и дошкольного учреждения в Березовском районе Одесской области. Стоимость услуг составляла более 175 млн грн и 147 млн грн соответственно.

По результатам информационно-аналитической работы работники Территориального управления установили, что для участия в процедуре тендерных закупок фирма-исполнитель работ завысила показатели финансовой отчетности.

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Сообщается, что цель таких действий заключалась в искусственном повышении финансовой состоятельности компании, поскольку это является одним из квалификационных критериев предусмотренных в требованиях к закупке.

Также у фирмы отсутствовала материально-техническая база и недостаточное количество работников соответствующей квалификации, что свидетельствует о невозможности выполнения строительных работ собственными силами.

В сообщении также добавляют, что компания зарегистрирована на неподконтрольной Украине территории.

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Чтобы не допустить неэффективное использование и растрату бюджетных средств, аналитики Бюро направили письмо заказчикам с рекомендацией проверить целесообразность заключения договоров подряда.

После ее рассмотрения заказчики сообщили БЭБ об отклонении тендерного предложения участника и отмене открытых торгов.

Таким образом аналитики Территориального управления БЭБ в Одесской области предотвратили растрату 316 млн грн бюджетных средств.

Напомним:

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