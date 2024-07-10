Все разделы
Укр / Рус

БЭБ предотвратило растрату более 300 миллионов при реконструкции социальных учреждений в Одесской области

Среда, 10 июля 2024, 17:26 - Алексей Артемчук
 

Аналитики БЭБ в Одесской области во время мониторинга публичных закупок обнаружили несколько рисковых тендеров, где исполнителем выступала одна и та же компания, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории. 

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что чиновники планировали провести реконструкцию зданий роддома в Одессе и дошкольного учреждения в Березовском районе Одесской области. Стоимость услуг составляла более 175 млн грн и 147 млн грн соответственно. 

По результатам информационно-аналитической работы работники Территориального управления установили, что для участия в процедуре тендерных закупок фирма-исполнитель работ завысила показатели финансовой отчетности. 

Реклама:

Сообщается, что цель таких действий заключалась в искусственном повышении финансовой состоятельности компании, поскольку это является одним из квалификационных критериев предусмотренных в требованиях к закупке. 

Также у фирмы отсутствовала материально-техническая база и недостаточное количество работников соответствующей квалификации, что свидетельствует о невозможности выполнения строительных работ собственными силами. 

В сообщении также добавляют, что компания зарегистрирована на неподконтрольной Украине территории. 

Реклама:

Чтобы не допустить неэффективное использование и растрату бюджетных средств, аналитики Бюро направили письмо заказчикам с рекомендацией проверить целесообразность заключения договоров подряда. 

После ее рассмотрения заказчики сообщили БЭБ об отклонении тендерного предложения участника и отмене открытых торгов. 

Таким образом аналитики Территориального управления БЭБ в Одесской области предотвратили растрату 316 млн грн бюджетных средств.

Напомним:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции общеобразовательной школы.

Детективы Теруправления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении работникам КНП "Закарпатский областной центр общественного здоровья" Закарпатского облсовета в растрате средств путем злоупотребления служебным положением.

Директору коммунального предприятия в Черновицкой области объявлено подозрение о растрате более 2 млн, которые были выделены на закупку электроэнергии для освещения города.

БЭБ Одесса тендер
Реклама:
Материалы по теме
Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги   8 июля 2024, 14:50
БЭБ объявило экс-чиновнику подозрение о растрате 2 миллионов при закупке электроэнергии 4 июля 2024, 14:52
БЭБ подозревает чиновницу в незаконной приватизации земли международного аэропорта "Ужгород"  3 июля 2024, 16:07
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте