"Укрнафта" заплатит 42 миллиона за 52 авто Toyota Corolla 

ПАО "Укрнафта" подписало договор с официальным дилером Toyota в Украине - ООО "Сервисный центр "Диамант" (Львов) на поставку до 30 ноября текущего года 52 автомобилей Toyota Corolla на общую сумму 41,62 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Prozorro

Договор подписан 4 июля по итогам проведенного тендера, в котором автодилер был единственным участником.

Потенциальные участники тендера обращались к заказчику с просьбой внести изменения в тендерную документацию, указывая, что условия "прописаны" под Toyota Corolla, однако изменения внесены не были.

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В то же время в тендере на закупку 33 ед. вахтовых автобусов длиной не более 9 м колесной формулы 4х4 на сумму 160,81 млн грн "Укрнафта" отклонила в связи с несоответствием тендерным условиям (в частности техспецификации) заявку единственного участника - компании "Зернотрейд", которая предлагала спецавтобусы KANGAL производства ООО "Авто Трейд Сервис" (с локализацией 20,76%).

Кроме того, в тендере на закупку трех вахтовых автобусов колесной формулы 6х6 за 18,85 млн грн по тем же основаниям также отклонена заявка единственного участника - ООО "УкревроМАЗ", которое предлагало автобусы на шасси Renault производства АО "Нефтеавтоматика" (локализация 20,98%).

Еще в одном тендере на поставку АО "Укрнафта" 10 автобусов среднего класса (длиной 10 м) на ожидаемую сумму 53,125 млн грн участвовал только торговый дом "Эталон Авто" с предложением 53,1 млн грн. Сейчас ожидается решение о победителе.

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Напомним:

"Укрнафта" имеет амбициозный план - построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд.

Экономическая правда