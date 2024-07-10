"Укрзализныця" завершила свою часть работ по расчистке завалов "Охматдета"

"Укрзализныця" завершила свою часть работы по расчистке завалов и вывозу строительного мусора с территории "Охматдета".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Кроме того, 12 семей, которые проходили лечение в этой больнице, безопасно добрались домой по железной дороге.

Кроме приема пострадавших семей на вокзале, железнодорожники участвовали в разборе завалов. В течение 2 суток более 50 работников вместе со спасателями разбирали обломки поврежденных зданий и стекла, вывозили строительный мусор. Для этих целей "Укрзализныця" предоставила необходимый спецтранспорт.

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Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.