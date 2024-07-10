Литва рекордно штрафует криптофирму, помогавшую клиентам из РФ обходить санкции

Литовская криптофирма, помогавшая переводить рубли из российских санкционных банков, была оштрафована на 9,3 млн евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Литва оштрафовала местную криптокомпанию Payeer на рекордные 9,3 млн евро за нарушение санкций и отмывание денег российскими клиентами.

Отмечается, что зарегистрированная в Литве компания Payeer была оштрафована на 8,24 млн евро за нарушение международных санкций и на 1,06 млн евро за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.

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"Payeer позволял российским клиентам проводить транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Российским физическим и юридическим лицам была предоставлена возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения", - говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений.

Сообщается, что Литва за последнее десятилетие зарекомендовала себя как центр стартапов в сфере финансовых технологий.

Но власти сейчас пытаются сократить количество криптофирм с помощью новых правил лицензирования, чтобы предотвратить использование цифровых активов для отмывания денег или обмана инвесторов.

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