В Сумах часть потребителей осталась без света
Среда, 10 июля 2024, 15:49 -
В Сумах начались аварийные отключения из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго.
"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении.
В то же время облэнерго отмечает, что ситуация контролируемая и энергетики работают над ее урегулированием.
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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
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Экономическая правда.
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