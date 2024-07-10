В Сумах часть потребителей осталась без света

В Сумах начались аварийные отключения из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго.

"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении.

В то же время облэнерго отмечает, что ситуация контролируемая и энергетики работают над ее урегулированием.

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Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

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Экономическая правда.