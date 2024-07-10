Все разделы
Укр / Рус

В Сумах часть потребителей осталась без света

Среда, 10 июля 2024, 15:49 - Артур Крыжный

В Сумах начались аварийные отключения из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Сумыоблэнерго.

"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении.

В то же время облэнерго отмечает, что ситуация контролируемая и энергетики работают над ее урегулированием.

Реклама:

Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Реклама:

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Сумыоблэнерго
Реклама:
Материалы по теме
Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто отключает свет 10 июля 2024, 14:55
Энергетики вернули свет в "Охматдет" 10 июля 2024, 11:54
В "Укрэнерго" рассказали, повлияла ли ночная атака на энергообъекты на графики света 10 июля 2024, 09:28
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте