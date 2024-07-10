Компания Пинчука "Интерпайп" впервые отгрузила продукцию в Австралию

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в июне 2024 года завершила поставку пробной партии специальных толстостенных труб в Австралию.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Интерпайп".

Отмечается, что компания "Интерпайп", которая производит бесшовные трубы и железнодорожные колеса поставила свою продукцию австралийскому производителю бурового оборудования Harlsen Industries.

В сообщении говорится, что заказ был выполнен в сотрудничестве с немецким партнером. Для отгрузки и таможенного оформления продукции в Австралию "Интерпайп" привлек логистическую компанию из Нидерландов.

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По словам компании данный заказ оказался сложным. Процесс производства и логистики были нетипичными, поэтому и привлекались партнеры в Европе.

"До этого австралийский клиент годами закупал трубы в Евросоюзе. Удачное выполнение этого заказа может открыть для нас двери и к другим потребителям в Австралии", – сказал директор по продажам труб "Интерпайп" на рынки Европы Иван Мазанка.

Напомним:

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Украинские предприятия по итогам первого полугодия 2024 года увеличили производство чугуна на 22,3%, стали - на 37%, проката - на 32,2%.

"Интерпайп" заключил контракт с компанией Greenbrier - крупнейшим вагоностроителем в Европе - на поставку колесных пар.