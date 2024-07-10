Искусственный интеллект "отбирает" работу у фрилансеров: рынок уже отреагировал

Украинская биржа фриланса Freelancehunt провела исследование, которое показало, что спрос на услуги переводчиков упал на 39% за последний год. Это связано с ростом использования искусственного интеллекта (ИИ) в этой сфере.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Компании все чаще отдают предпочтение ИИ-инструментам, поскольку они позволяют экономить значительные средства. Например, Ajax Systems отказалась от услуг 22 переводчиков и актеров дубляжа, что принесло им экономию более $100 000 в год.

Согласно опросу Freelancehunt, 22% фрилансеров регулярно используют ИИ, а 48% - иногда. Тем не менее, не все видят в этом позитив. Переводчик Тарас Кузив считает, что ИИ негативно влияет на рынок фриланса, поскольку снижает качество услуг и удешевляет труд.

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Переводы - пятая по популярности категория на Freelancehunt, которая пострадала больше всего. Количество заказов в этой категории упало почти на 40%. Незначительное снижение наблюдается и в категории "работа с текстами", тогда как спрос на услуги программистов остается стабильным.

Главной угрозой для переводчиков является удешевление труда из-за доступности бесплатных онлайн-переводчиков. Клиенты все чаще ожидают, что услуги перевода будут дешевле или даже бесплатными, что создает дополнительные трудности для фрилансеров.

Экономическая правда.

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