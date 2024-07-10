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Япония впервые арестовала россиянина за нелегальную поставку товаров в РФ

Среда, 10 июля 2024, 15:08 - Алексей Артемчук

38-летнего представителя торговой компании Astrade арестовали в Осаке по подозрению в обходе санкций на сумму более 250 тыс долл.

Об этом сообщает пресс-служба Nikkei.

Отмечается, что в Японии сотрудники полиции задержали гражданина РФ по подозрению в незаконном экспорте в Россию водных велосипедов и других предметов, которые могут быть использованы в военных целях.

В сообщении добавляют, что это первое задержание в стране за нелегальный экспорт в Россию после начала большой войны.

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38-летнего Андрея Сову, российского гражданина и представителя торговой компании Astrade, 10 июля арестовала полиция префектуры Осака.

Россиянина подозревают в том, что в январе 2023 года он экспортировал в Россию через Южную Корею, не получив разрешения министра экономики, торговли и промышленности, водные суда, морские двигатели и старые мотоциклы на общую сумму около 43 млн иен (266 тыс долл). 

Несмотря на то, что на эти товары в Японии наложены торговые ограничения. Компания Astrade начала продавать товары в Южную Корею примерно в июле 2022 года после того, как Япония ужесточила экспортные правила для России. 

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Сообщается, что полиция префектуры расследует инцидент, подозревая, что имела место попытка скрыть операции с российскими клиентами.

Напомним:

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