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За месяц с финансового рынка Украины ушли 24 компании и один банк 

Среда, 10 июля 2024, 14:44
 

За прошлый месяц количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один - до 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

Согласно сообщению, по состоянию на 30 июня на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 548 финансовых компаний (было 555);
  • 78 страховщиков non-life (было 83), 12 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;
  • 116 ломбардов (было 119);
  • 120 кредитных союзов (было 125);
  • 1 лизингодатель (было 5);
  • 40 страховых брокеров (без изменений);
  • 74 коллекторские компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковскую финансовую группу (было 27).

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В НБУ также отметили, что на платежном рынке продолжают действовать 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Рынок поставщиков финансовых платежных услуг также не изменился. Там работают:

  • 20 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк - эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.

Также на платежном рынке действуют 44 коммерческих агента (было 42) и 36 технологических операторов платежных услуг (без изменений). 

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Напомним: 

В июне Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения об АО "АЛЬПАРИ БАНК" из Государственного реестра банков. 

Экономическая правда

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