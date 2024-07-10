АРМА впервые закупило военные облигации на 31 миллион долларов за арестованную валюту
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на сумму 31 миллион долларов.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Отмечается, что Кабмин своим распоряжением согласовал АРМА покупку военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 млн долл.
Было запланировано использовать 31 млн долл и 6,5 млн евро арестованных средств, которые размещаются на счетах Агентства. Текущая операция на 31 млн является реализацией долларовой части этого плана.
Сообщается, что эта операция является продолжением успешной практики эффективного управления арестованными средствами, в частности, для поддержки обороны Украины. Такая закупка обеспечит украинскую армию самым необходимым: оружием, боеприпасами, техникой, продовольствием и медикаментами.
В общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях, связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании "1xbet", а также 1 млн долл бывшего председателя областной военно-врачебной комиссии.
"Эта закупка - это наш очередной вклад в поражение России и укрепление обороноспособности Украины. Это не только укрепляет финансовую базу оборонного сектора, но и демонстрирует, как государственные учреждения могут эффективно действовать в условиях войны", - подчеркнула Председатель АРМА Елена Дума.
Стоит отметить высокую эффективность этой закупки - средневзвешенная доходность приобретенных ОВГЗ в долларах составляет 4,6%, что превышает доходность по валютным депозитам.
Сообщается, что с начала 2024 года АРМА приобрело военных облигаций на сумму 1,7 млрд грн и 31 млн долл, что в совокупности составляет почти 3 млрд в гривневом эквиваленте. Общий объем ОВГЗ в портфеле АРМА достиг рекордной отметки в 5,5 млрд грн в эквиваленте.
Напомним:
Работники Юго-восточного межрегионального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн.
Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США.
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