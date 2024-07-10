АРМА впервые закупило военные облигации на 31 миллион долларов за арестованную валюту

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на сумму 31 миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что Кабмин своим распоряжением согласовал АРМА покупку военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 млн долл.

Было запланировано использовать 31 млн долл и 6,5 млн евро арестованных средств, которые размещаются на счетах Агентства. Текущая операция на 31 млн является реализацией долларовой части этого плана.

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Сообщается, что эта операция является продолжением успешной практики эффективного управления арестованными средствами, в частности, для поддержки обороны Украины. Такая закупка обеспечит украинскую армию самым необходимым: оружием, боеприпасами, техникой, продовольствием и медикаментами.

В общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях, связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании "1xbet", а также 1 млн долл бывшего председателя областной военно-врачебной комиссии.

"Эта закупка - это наш очередной вклад в поражение России и укрепление обороноспособности Украины. Это не только укрепляет финансовую базу оборонного сектора, но и демонстрирует, как государственные учреждения могут эффективно действовать в условиях войны", - подчеркнула Председатель АРМА Елена Дума.

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Стоит отметить высокую эффективность этой закупки - средневзвешенная доходность приобретенных ОВГЗ в долларах составляет 4,6%, что превышает доходность по валютным депозитам.

Сообщается, что с начала 2024 года АРМА приобрело военных облигаций на сумму 1,7 млрд грн и 31 млн долл, что в совокупности составляет почти 3 млрд в гривневом эквиваленте. Общий объем ОВГЗ в портфеле АРМА достиг рекордной отметки в 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Напомним:

Работники Юго-восточного межрегионального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн.

Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США.

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