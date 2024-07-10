Неправительственные организации с иностранным финансированием имеют 100% бронирование: перечень ОО и ООО

Ряд неправительственных организаций и предприятий, которые занимаются политическими вопросами и получают иностранное финансирование, имеют полное - на 100% - бронирование от мобилизации.

Об этом свидетельствует документ Кабмина, пишет Судебно-юридическая газета.

Издание напомнило, что новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.

Итак, приказом от 21 июня 2024 года был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, которые получили бронирование на 100% своих сотрудников.

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"Судебно-юридической газете" стал известен перечень этих "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и тому подобное. При этом они относятся к "критически важным".

Так, кроме организаций, которые являются непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных ОО и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.

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В частности, в список забронированных относятся:

ОО "Гражданская сеть "Опора", среди руководителей которой Ольга Айвазовская.

ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос", одним из основателей которого является политтехнолог Виктор Таран.

ОО "Институт Киевская школа экономики"

Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики".

ОО "Дикси групп"

ОО "Интерньюз-Украина"

ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине"

ОО "Трансперенси Интернешнл Украина"

ОО "Украинская академия лидерства", которая занимается организацией вебинаров и мастер-классов

ОО "Украинский независимый центр политических исследований" (УНЦПИ)

ОО "Центр демократии и верховенства права"

ОО "Центр экономической стратегии"

ОО "Центр политико-правовых реформ"

Общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине"

МБО "Фонд восточная Европа"

ОО "Инициативный центр содействия активности и развития общественного начинания "Единение" (ИСАР "Единение")

Национальный фонд исследований Украины

"Академия электронного управления"

Частная фирма "ГАРДЕ"

ООО "Делойт и Туш"

ООО "Эжис Украина"

ООО "КСМ-ГРУПП"

ООО "Сан системс Девелопмент"

ООО "Соджитз Авто Украина"

ООО "АВЕГА"

ООО "Делойт энд Туш ЮСК"

ООО "Делойт Технологические Услуги"

ООО "Миамото Интернешнл Украина"

Украинский фонд социальных инвестиций

Национальный центр изучения общественного мнения (США)

Международный фонд избирательных систем (США) и др.

Напомним:

За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.

Экономическая правда