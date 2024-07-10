Microsoft и Apple отказались от мест в совете директоров OpenAI после усиления проверок

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Из-за увеличения внимания регуляторов компании Microsoft и Apple отказались от своих планов присоединиться к совету директоров OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что производитель программного обеспечения для Windows Microsoft, вложивший 13 млрд долл в создателя ChatGPT, направил стартапу письмо с объявлением о выходе из совета директоров.

Ожидалось, что Apple займет аналогичную должность, но представитель OpenAI заявил, что стартап не будет иметь наблюдателей в совете директоров после выхода Microsoft.

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Решение компаний отказаться от мест в совете директоров было неожиданным и подчеркивает большее внимание антимонопольных органов к влиянию крупных технологических компаний на искусственный интеллект (ИИ).

Антимонопольные органы ЕС и США уже изучают партнерство Microsoft и OpenAI в рамках более широкого беспокойства по поводу конкуренции в ИИ-секторе.

В прошлом месяце европейские регуляторы заявили, что намерены провести опрос конкурентов Microsoft по поводу эксклюзивного использования технологии OpenAI.

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Это подчеркивает рост давления на одну из самых дорогих компаний в мире, которая надеется использовать услуги OpenAI для продвижения своих платформ Windows и Copilot AI.

США начинают отдельное антимонопольное расследование в отношении вероятного доминирования Microsoft в быстро развивающейся области.

Представитель OpenAI сообщил, что компания разработает новый подход к взаимодействию, проводя регулярные встречи с заинтересованными сторонами - стратегическими партнерами, такими как Microsoft и Apple, и инвесторами, такими как Thrive Capital и Khosla Ventures.

Крупнейшие американские технологические компании, включая Microsoft, а также Nvidia, Alphabet Inc. и Amazon.com, вложили десятки миллиардов долларов в бизнес в сфере ИИ.

Хотя эти инвестиции и партнерства являются спасательным кругом для стартапов, регуляторы выражают обеспокоенность, что они угрожают концентрацией доступа к наиболее инновационным крупных языковых моделей среди технологических компаний, которые уже доминируют на других платформах.

Технологические гиганты также заключают нефинансовые сделки. Среди них - партнерство Apple с OpenAI с целью переноса ChatGPT на iPhone, а также решение Microsoft в начале этого года нанять Мустафу Сулеймана из Inflection AI и большую часть его сотрудников из конкурента OpenAI.

Напомним:

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