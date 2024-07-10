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На соцвыплаты в первом полугодии направили на 9 миллиардов меньше, чем в прошлом году

Среда, 10 июля 2024, 14:18 - Артур Крыжный

За первые 6 месяцев 2024 года на соцвыплаты было направлено 221,1 миллиарда гривен, что на 9,4 миллиарда меньше, чем в 2023 году (230,5 миллиарда).

Об этом говорится в данных Министерства финансов Украины.

Так, из госбюджета в 2024 году на эти расходы было направлено 221,1 млрд грн, в частности:

- 136,9 млрд грн - на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

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- 38,5 млрд грн - на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

  • более 450 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • более 1 млн семей помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

- 7,7 млрд грн - на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату:

  • более 170 тыс. получателей помощи малообеспеченным семьям;

- 24,4 млрд грн - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности на выплату:

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  • более 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

- 11,8 млрд грн - на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:

  • почти 9 тыс. получателей помощи в связи с беременностью и родами;
  • почти 600 тыс. человек для помощи при рождении ребенка;
  • почти 2 тыс. человек для помощи при усыновлении ребенка;
  • почти 60 тыс. получателей помощи на детей одиноким матерям.

- 1,8 млрд грн - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Экономическая правда.

финансы Минфин соцвыплаты
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