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Цена на кофе арабику растет и близка к двухлетнему максимуму

Среда, 10 июля 2024, 13:59 - Алексей Артемчук

Цены на кофе арабику удерживаются возле двухлетнего максимума на фоне роста проблем с поставками, что грозит повышением стоимости для любителей кофе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый активный контракт поставки на сорт арабика снизился на 1,5% до 2,465 долл за фунт в Нью-Йорке после роста до максимума с начала 2022 года - 9 июля. 

Отмечается, что цены остаются примерно на 30% выше в 2024 году, поскольку дефицит более дешевого сорта робусты стимулирует спрос на арабику высшего сорта, которую предпочитают бренды Starbucks и Nestle.

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Производство в основных странах-производителях робусты - Вьетнаме и Индонезии - в этом году сократилось, в результате чего обжарщики борются за зерна. 

Сообщается, что фьючерсы на робусту на этой неделе достигли самого высокого уровня с 2008 года, а затем снизились. Это означает, что фьючерсы на арабику также должны оставаться достаточно высокими.

Беспокойство относительно более низкого, чем ожидалось, урожая также появляется в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе, что усиливает дефицит предложения на мировом рынке.

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Настроения на рынке сейчас нервные и каждая новость может вызвать шок, добавляют в сообщении.

Напомним:

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.

Мировые цены на кофе выросли примерно на 20% во втором квартале 2024 года на фоне чрезвычайной жары в основных регионах выращивания в Азии.

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