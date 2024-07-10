Саудиты получили на миллиард долларов больше от продажи доли своего нефтегиганта

Саудовская Аравия получила на $1 млрд больше, чем ожидалось ранее, от продажи доли в нефтедобывающей компании Aramco.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сообщению, правительство получило в общей сложности $12,35 млрд от вторичного размещения акций. В прошлом месяце оно продало 0,64% акций Aramco по цене 27,25 риалов за акцию.

Стабилизационный период длился 30 дней после завершения продажи акций, но никаких стабилизационных торгов не произошло.

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Ранее Aramco заявляла, что в результате размещения акций было привлечено не менее $11,2 млрд, а окончательная сумма зависела от того, выкупит ли Merrill Lynch какие-то акции в течение стабилизационного периода.

Напомним:

Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатель внутреннего сгорания будет существовать "очень, очень долго" и поэтому приобрела 10% акций производителя ДВС - компании Horse Powertrain.

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Иностранные инвесторы смогут купить около 60% от предложения покупки 0,7% крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл.

Экономическая правда.