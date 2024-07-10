Фермерам открыли подачу заявлений на компенсацию за разминирование агроземель

УНИАН

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на участки, которые он арендует.

На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.

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"Государство берет на себя оплату 80% стоимости очистки земель", - напомнила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами.

Сами фермерские хозяйства не должны иметь налогового долга, не быть банкротами, не принадлежать гражданам государства-агрессора и не находиться в санкционном списке.

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"Министерство экономики подготовило прозрачные процедуры и единые правила для всех участников программы. И фермеры, и операторы противоминной деятельности смогут увидеть как формируется цена, кто принял участие в торгах и какова финальная стоимость разминирования того или иного участка.

Надеюсь, скоро мы увидим первые аукционы по проведению разминирования сельхозучастков", - пояснил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный

Верификацию, поданных фермерами заявок, осуществляет Центр гуманитарного разминирования. Он же объявляет в системе Прозорро аукционы по предоставлению услуг разминирования, а после определения оператора-победителя и финальной стоимости разминирования, перечисляет 80% суммы на специальный счет. Еще 20% на счет вносит фермер.

На сегодня участие в программе принимают два государственных банка - Приватбанк и Ощадбанк. Со временем к программе присоединятся другие банки, доля государства в которых составляет более 50%. Соответственно, фермеру нужно открыть в одном из таких банков счет, на который будут перечислять средства.

Оператор противоминной деятельности получит всю зарезервированную сумму после завершения разминирования и подтверждения выполненных работ со стороны Центра.

Подать заявку можно по ссылке: https://www.dar.gov.ua/

Фермер также может получить компенсации за уже разминированные земли сельскохозяйственного назначения в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. Для этого он должен заполнить и подать Заявку на получение компенсации на адрес Центра гуманитарного разминирования compensation@uachd.org.

Напомним:

За первые полгода украинские саперы разминировали и вернули к использованию более 156 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области - 146 тысяч гектаров. Это почти 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысячи гектар, а в Николаевской - 8,3 тысячи.

Экономическая правда