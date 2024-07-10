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Родители новорожденных для получения госпомощи должны открыть спецсчет 

Среда, 10 июля 2024, 13:21

Семьи с новорожденными детьми для своевременного получения государственной денежной помощи "Пакет малыша" должны открыть специальный банковский счет.

Об этом, заявил руководитель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на странице Госслужбы по делам детей в фейсбуке, одному из родителей ребенка нужно лично обратиться в любое отделение ПриватБанка и открыть специальный счет "Пакет малыша". 

IBAN этой карты нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, или ЦНАП, или онлайн через сервис "еМалятко" по этой ссылке

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Семьи, которые открыли обычный банковский счет, должны обратиться в отделение ПриватБанка для открытия специального счета "Пакет малыша" и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.

"На сегодня размер денежной компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики", - сообщил Добромильский.

По словам главы ведомства, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили "Пакет малыша" в натуральной форме в роддоме или органе социальной защиты.

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Добромильский отметил, что в ведомство уже поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию "Пакет малыша", и отметил, что проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.

Напомним: 

2 января Министерство социальной политики Украины утвердило скорректированное содержание "Пакета малыша", в котором увеличено количество товаров, пользующихся спросом, в частности многоразовые влагостойкие пеленки и теплую одежду для младенцев, а также увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования и уменьшено количество одежды маленького размера, из которой дети быстро вырастают. Стоимость "Пакета малыша" увеличилась до 7 689 грн в связи с ростом прожиточного минимума.

"Пакет малыша" был введен в 2018 году, по состоянию на начало года было выдано около 700 тыс. таких пакетов.

Экономическая правда

Украина выплаты
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