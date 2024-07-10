Энергетики вернули свет в "Охматдет"

Энергетики ДТЭК установили трансформаторные подстанции, смонтировали необходимое оборудование и запитали больницу "Охматдет".

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Две бессонные ночи, три новые трансформаторные подстанции, 29 смонтированных кабельных линий - и детская больница снова запитана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по больнице были разрушены, в частности, две подстанции, которые питали объект.

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Впоследствии энергетики начали работы по установке трансформаторов для восстановления энергопитания "Охматдета".

Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.