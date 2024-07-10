НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев - Гетманцев
Национальный банк Украины (НБУ) увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.
Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В своем сообщении Гетманцев приветствовал такое решение НБУ и заявил, что оно назрело и "значительно поддержит экспортеров, которые переориентируются на азиатский и африканский рынок".
Продажа валюты экспортерами напрямую влияет на объем предложения на валютном рынке и баланс между спросом и предложением.
Отмечается, что собственно НБУ об этом решении пока не сообщал.
Напомним:
Кабинет министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения относительно предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности.
Национальный банк Украины не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.