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НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев - Гетманцев

Среда, 10 июля 2024, 11:35 - Алексей Артемчук

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.

Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В своем сообщении Гетманцев приветствовал такое решение НБУ и заявил, что оно назрело и "значительно поддержит экспортеров, которые переориентируются на азиатский и африканский рынок".

Продажа валюты экспортерами напрямую влияет на объем предложения на валютном рынке и баланс между спросом и предложением.

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Отмечается, что собственно НБУ об этом решении пока не сообщал.

Напомним:

Кабинет министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения относительно предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. 

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Национальный банк Украины не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.

НБУ аграрии валюта
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