В США почти 3 миллиона домов остались без света из-за тропического шторма

Из-за тропического шторма "Берилл" на юго-востоке Техаса погибли по меньшей мере три человека, были затоплены автомагистрали, закрыты нефтяные порты, отменены более 1300 авиарейсов и обесточены более 2,7 миллиона домов и предприятий.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Национального центра ураганов США (NHC), "Берилл", самый первый в этом сезоне ураган 5 категории, ослаб после того, как обрушился на прибрежный техасский город Матагорда с опасными штормовыми волнами и проливными дождями, а затем переместился в Хьюстон. Агентство заявило, что условия могут вызвать торнадо в Техасе, Луизиане и Арканзасе.

В штате, который является крупнейшим производителем нефти и природного газа в США, замедлилась нефтепереработка, а некоторые производственные объекты были эвакуированы.

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"Те из вас, кто живет на северо-востоке Техаса, знайте, что вас ждет тропический штормовой ветер, возможно, до поздней ночи", - сказал вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик.

Власти штата еще не оценили экономический ущерб, службы продолжают спасательные работы, в то время, как мощные ветры продолжают дуть. По словам Томаса Глисона, председателя Техасской комиссии по коммунальным услугам, восстановление электроснабжения займет несколько дней.

Напомним:

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Крупнейшие порты Техаса закрыли операции и движение судов в воскресенье, поскольку ураган "Берилл" усилился, приближаясь к побережью Техаса вблизи Хьюстона.

Экономическая правда.