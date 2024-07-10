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Оккупанты атаковали энергообъект в Ровенской области

Среда, 10 июля 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда

Ночью 10 июля российские захватчики атаковали беспилотниками энергообъект в Ровенской области, у части потребителей пропал свет.

Источник: Укрэнерго в Telegram, Ровенская ОВА в Telegram 

Дословно Укрэнерго: "Сегодня ночью враг совершил атаку БПЛА на энергообъект в Ровенской области. В отдельных районах региона обесточивались бытовые и промышленные потребительские".

Детали: Сообщается, что по состоянию на 7 утра энергопитание потребителей восстановили.

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Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы на объекте.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что возгорание уже локализовано, обошлось без пострадавших.

Украинская правда.

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