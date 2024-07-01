Украина пожаловалась Еврокомиссии на приостановление Польшей пропуска грузовиков 

Украина сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков через пункты пропуска с Польшей. ЕК уже вмешалась в ситуацию и пытается повлиять на решение проблемы.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"Никаких разрешений на двусторонние перевозки не нужно. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам", - написал Деркач в Фейсбук.

По его словам, об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. По официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Реклама:

"Сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны. Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой", - добавил Деркач.

Напомним:

1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжка ЕКМТ).

Реклама:

Экономическая правда