Еврокомиссия вмешалась в ситуацию на границе с Польшей для решения проблемы

Для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам", - заявил он.

По его словам, об этом известно Министерству инфраструктуры Польши. По официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом.

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Сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой", - добавил Деркач.

Также, чиновники сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы.

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Напомним:

С 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Экономическая правда.