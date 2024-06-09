В МВФ призвали США уменьшить государственный долг
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ, Гита Гопинат призывает Вашингтон и другие развитые экономики сократить свой государственный долг, заявив, что высокие темпы роста США дают ей достаточно пространства для сдерживания расходов и повышения налогов.
Об этом сообщает Financial Times.
Гита Гопинат, второе лицо в МВФ, заявила, что для стран с развитой экономикой пришло время "инвестировать в фискальную консолидацию" и решить, как они планируют снизить долговое бремя до уровня, существовавшего до пандемии.
Бюджетное управление Конгресса США, надзорный орган федерального правительства, ожидает, что в 2029 году отношение долга к ВВП взлетит выше предыдущего максимума времен Второй мировой войны. Он прогнозирует дефицит в размере от 5,2% до 6,3% в течение следующих 10 лет, если экономические планы Конгресса останутся неизменными.
"Что касается США, то мы видим достаточно оснований для того, чтобы они сократили размер своего бюджетного дефицита, также учитывая силу американской экономики
Соблазн финансировать все расходы за счет заимствований - это то, чего странам следует избегать", - сказала Гопинат в интервью Financial Times.
МВФ заявил в своем отчете "Фискальный монитор", опубликованном в апреле, что ожидает, что в следующем году в США будет зафиксирован бюджетный дефицит на уровне 7,1%, это более чем втрое превышает средний показатель других развитых стран, который составляет 2%. В отчете предупредили, бюджетные дефициты как в США, так и в Китае представляют "значительные риски" для мировой экономики.
Кроме этого, Гопинатх сказал, что во всех развитых странах невозможно обойти тот факт, что пенсионные системы и расходы на медицину требуют фундаментальных реформ в связи со старением населения.
Ежегодный обзор экономики США, так называемые консультации по Статье IV, должен быть опубликован МВФ в конце этого месяца.
Напомним:
Дефицит торгового баланса США увеличился в апреле и составил 74,6 млрд долл, это самое большое значение с октября 2022 года.
Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) заключили соглашение, которое позволит им начать антимонопольные проверки в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia.
Экономическая правда