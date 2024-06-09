В МВФ призвали США уменьшить государственный долг

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Первый заместитель директора-распорядителя МВФ, Гита Гопинат призывает Вашингтон и другие развитые экономики сократить свой государственный долг, заявив, что высокие темпы роста США дают ей достаточно пространства для сдерживания расходов и повышения налогов.

Об этом сообщает Financial Times.

Гита Гопинат, второе лицо в МВФ, заявила, что для стран с развитой экономикой пришло время "инвестировать в фискальную консолидацию" и решить, как они планируют снизить долговое бремя до уровня, существовавшего до пандемии.

Бюджетное управление Конгресса США, надзорный орган федерального правительства, ожидает, что в 2029 году отношение долга к ВВП взлетит выше предыдущего максимума времен Второй мировой войны. Он прогнозирует дефицит в размере от 5,2% до 6,3% в течение следующих 10 лет, если экономические планы Конгресса останутся неизменными.

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"Что касается США, то мы видим достаточно оснований для того, чтобы они сократили размер своего бюджетного дефицита, также учитывая силу американской экономики

Соблазн финансировать все расходы за счет заимствований - это то, чего странам следует избегать", - сказала Гопинат в интервью Financial Times.

МВФ заявил в своем отчете "Фискальный монитор", опубликованном в апреле, что ожидает, что в следующем году в США будет зафиксирован бюджетный дефицит на уровне 7,1%, это более чем втрое превышает средний показатель других развитых стран, который составляет 2%. В отчете предупредили, бюджетные дефициты как в США, так и в Китае представляют "значительные риски" для мировой экономики.

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Кроме этого, Гопинатх сказал, что во всех развитых странах невозможно обойти тот факт, что пенсионные системы и расходы на медицину требуют фундаментальных реформ в связи со старением населения.

Ежегодный обзор экономики США, так называемые консультации по Статье IV, должен быть опубликован МВФ в конце этого месяца.

Напомним:

Дефицит торгового баланса США увеличился в апреле и составил 74,6 млрд долл, это самое большое значение с октября 2022 года.

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) заключили соглашение, которое позволит им начать антимонопольные проверки в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia.

Экономическая правда