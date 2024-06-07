Швейцария выделит Украине $66 миллионов на цифровизацию госуслуг

Федеральный совет Швейцарии решил продолжить поддержку Украины в сфере цифровизации и электронного управления, утвердив 58,7 млн швейцарских франков (66 млн долл) на эти цели в течение следующих четырех лет.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Таким образом Швейцария способствует демократическим реформам в Украине через цифровизацию и одновременно повышает прозрачность государственных услуг. Оба направления имеют решающее значение для восстановления Украины", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Швейцария продолжит поддержку и предоставит в целом 58,7 млн швейцарских франков в период 2024-2028 годов. Финансирование будет осуществляться из регулярного бюджета международного сотрудничества и будет сосредоточено, в частности, на проектах в регионах, которых непосредственно коснулась война и которые важны для будущего восстановления страны.

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Некоторые из ключевых направлений будут включать здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование, говорится в заявлении.

Отмечается также, что Швейцария официально объявит о выделении помощи на следующей конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня в Берлине. Целью конференции является мобилизация дальнейшей международной поддержки восстановления Украины

Две предыдущие конференции состоялись в Лугано в 2022 году и Лондоне в 2023 году.

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Экономическая правда