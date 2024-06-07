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Поляки разблокировали пункт пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская"

Пятница, 7 июня 2024, 11:14 - Артур Крыжный , Украинская правда

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская".

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме".

Детали: Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и до этого, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

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Украинская правда.

транспорт логистика Польша Украина
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