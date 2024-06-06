"Это наш способ выжить": Галущенко рассказал в Вене о будущем атомной генерации в Украине

Украина готовится к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС.

Об этом рассказалминистр энергетики Герман Галущенко на встрече в Вене с представителями государств-членов Европейского союза в организации МАГАТЭ.

"Это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - рассказал министр.

Он также отметил, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время враждебные атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно и для ядерной и радиационной безопасности.

Реклама:

"Сейчас атаки сосредоточены на меневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что сейчас ситуация в Украине в энергетической сфере значительно хуже, чем в 2022 - 2023 годах.

"Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - отметил министр.

Реклама:

"Особое внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможным рискам ее очередного обесточивания.

Отмечалась важная роль наблюдательных миссий МАГАТЭ для соблюдения ядерной и радиационной безопасности, которые работают не только на ЗАЭС, но и на других украинских атомных электростанциях", - говорится в сообщении Минэнерго.

Читайте также: Сколько будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии