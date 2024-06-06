Образовательное приложение "Мрія" начали тестировать в 40 школах
Министерство цифоровой трансформации начало тестирование образовательного приложения "Мрія" - 40 школ из Киева и шести областей Украины помогут проверить и улучшить работу приложения.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Мрія" изменит подход к обучению. Школьники будут учиться по современным подходам. Родители поймут, что их детям удается лучше всего, а где нужна поддержка. Учителя же смогут уделять больше внимания развитию детей и профессиональной самореализации", - говорят в министерстве.
"Мрію" будут тестировать:
- школьники: Мрия ID, учебные достижения, план дня, список задач с дедлайнами, библиотека контента по интересам, чаты на базе Signal;
- родители: достижения ребенка, расписание, оценки, домашние задания, библиотека рекомендованного контента, чаты на базе Signal;
- учителя: календарный план, расписание, журнал, домашние задания, библиотека контента для профессионального развития, чаты на базе Signal.
Отмечается, что бета-тест проходит в три этапа:
- проверка функционала приложения - от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений
- подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрії", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и веб-версией в работе
- тестирование Мрії в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".
"Наша задача - создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрії", - заявил глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров.
Напомним:
В начале 2024 года Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, внедрение и функционирование "еАкциза" и запуск и работу образовательного приложения "Мрия".
Экономическая правда