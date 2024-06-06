Образовательное приложение "Мрія" начали тестировать в 40 школах

фото: минцифры

Министерство цифоровой трансформации начало тестирование образовательного приложения "Мрія" - 40 школ из Киева и шести областей Украины помогут проверить и улучшить работу приложения.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мрія" изменит подход к обучению. Школьники будут учиться по современным подходам. Родители поймут, что их детям удается лучше всего, а где нужна поддержка. Учителя же смогут уделять больше внимания развитию детей и профессиональной самореализации", - говорят в министерстве.

"Мрію" будут тестировать:

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школьники: Мрия ID, учебные достижения, план дня, список задач с дедлайнами, библиотека контента по интересам, чаты на базе Signal;

родители: достижения ребенка, расписание, оценки, домашние задания, библиотека рекомендованного контента, чаты на базе Signal;

учителя: календарный план, расписание, журнал, домашние задания, библиотека контента для профессионального развития, чаты на базе Signal.

Отмечается, что бета-тест проходит в три этапа:

проверка функционала приложения - от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики итоговых достижений подготовка к учебному году - каждую школу посетят тренеры "Мрії", которые научат учителей быстро и легко пользоваться приложением и веб-версией в работе тестирование Мрії в реальных условиях - 40 школ впервые пройдут учебный год с "Мрією".

"Наша задача - создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения "Мрії", - заявил глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров.

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Напомним:

В начале 2024 года Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, внедрение и функционирование "еАкциза" и запуск и работу образовательного приложения "Мрия".

Экономическая правда