В "Резерв+", ТЦК и ЦПАУ обновили данные 15% граждан - Минобороны

Данные через приложение "Резерв+" на данный момент обновили 1 млн 412 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Интерфакс-Украина".

По его информации, с учетом других возможностей обновить данные, их количество достигло 1,6 млн.

"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть еще возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и выполнить норму закона", - сказал он в эфире телемарафона в четверг.

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Лазуткин уточнил, что среди тех, кто обновил данные, более 18 тыс. украинцев, проживающих за рубежом, преимущественно в Польше, Чехии, Германии, Канаде и США.

Двумя днями ранее Лазуткин сообщил о 1 млн 371 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов, которые обновили свои данные через "Резерв+". Тогда он уточнил, что среди людей, которые обновили данные через приложение, 164 тысячи - это забронированные и 153 тысячи - призывники, а также более 90 тысяч человек, которые имеют отсрочку.

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