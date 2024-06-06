Россияне разрушили еще один гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне

ГСЧС

В ночь на четверг в результате очередного российского обстрела в Херсоне разрушен ТЦ "Эпицентр", жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на релиз компании.

Отмечается, что объект не работал с мая прошлого года, когда был сильно поврежден артиллерийским обстрелом, тогда атака привела к гибели трех сотрудников компании. Обстрел этой ночью вызвал масштабный пожар, жертв и пострадавших удалось избежать.

После первых попаданий в торговом центре сработала система пожаротушения, однако ее мощностей не хватило из-за высокой плотности обстрела. Сотрудники ГСЧС, которые боролись с огнем, были вынуждены прекращать работу из-за риска повторных ударов. В результате торговый центр общей площадью 16,6 тыс. кв. м сгорел.

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Это уже второй ТЦ "Эпицентр" в Херсоне, уничтоженный врагом. В начале февраля 2023 года из-за мощного артиллерийского обстрела полностью сгорел "Эпицентр" площадью 20,5 тыс. кв. м.

Напомним:

Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Экономическая правда.