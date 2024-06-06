Yasno: В Киеве свет отключают "чуть больше" из-за большого количества критической инфраструктуры

В Киеве свет отключают "чуть больше", чем в остальных регионах, из-за большого количества критической инфраструктуры в столице.

Источник: генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь Коваленко: "Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время".

Детали: Он также добавил, что ситуация с генерацией электроэнергии без изменений.

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С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями электроэнергии катастрофически не хватает.

Поэтому, по его словам, будут ограничения по графикам, а если будем не укладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения.

Напомним:

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В "Укренегро" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Украинская правда.