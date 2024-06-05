Акции владельца Zara подскочили на 5,5% на фоне успеха летней коллекции

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Акции испанского владельца крупных сетей магазинов одежды Inditex (бренды одежды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti) подорожали на 5,5%, до 46,33 евро, после публикации отчета за февраль - апрель.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные London Stock Exchange Group.

Отмечается, что Inditex отчиталась о росте продаж своих весенне-летних коллекций: продажи выросли на 12% в период с 1 мая по 3 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции конкурента H&M выросли на 1,8%.

За последние кварталы Inditex опередил конкурентов, получив выгоду от инвестиций в новые магазины и онлайн-покупки в прямом эфире.

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Генеральный директор Оскар Гарсия Масейрас сообщил аналитикам, что компания расширит услуги прямой трансляции через собственные платформы на другие рынки, включая Соединенные Штаты и Великобританию, после хороших результатов в Китае.

"Мы планируем запустить эту новую услугу в ближайшие недели", - сказал он, добавив, что компания также увеличит торговые площади магазинов примерно на 5% в год до 2026 года после совершенствования или открытия магазинов на 28 рынках за последние месяцы. Сейчас Inditex имеет 5 698 магазинов.

Inditex в этом году планирует инвестировать 2,7 млрд евро в улучшение магазинов и технологии, а также расширение логистических возможностей. С 3 апреля возобновили работу 20 магазинов компании в Киеве.

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Экономическая правда