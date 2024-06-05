Суд принял на рассмотрение иск против Google на 17 миллиардов долларов по размещению рекламы

фото: Getty Image

Суд принял на рассмотрение иск, согласно которому, компания Google должна возместить 13,6 млрд фунтов стерлингов (16,9 миллиарда долларов) за то, что она имеет слишком большую власть над рынком онлайн-рекламы.

Об этом сообщает BBC.

В иске, поданном группой Ad Tech Collective Action LLP, утверждается, что поисковый гигант вел себя антиконкурентно, и своим поведением нанес ущерб интернет-издателям в Великобритании.

Материнская компания Google, Alphabet, назвала дело "непоследовательным", а их юридический директор Оливер Бетелл назвал иск "спекулятивным и оппортунистическим". Тем не менее апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне постановил, что дело будет передано в суд.

Реклама:

Размещение рекламы является огромным источником дохода для многих веб-сайтов - по данным Ad Tech Collective Action, расходы на цифровую рекламу достигли 490 млрд долларов в 2021 году. Это также чрезвычайно ценная отрасль для Google, поскольку он доминирует в веб-поиске.

По данным издания, в основе иска утверждается, что Google злоупотребляет своим доминантным положением, уменьшая прибыль, которую получают веб-сайты и продвигая свои собственные продукты и услуги более заметно по сравнению с конкурентами.

Это означает, что издатели в конечном итоге получают меньше денег за рекламу, которую они размещают, а также вынуждены платить высокие сборы Google.

Реклама:

Но пройдет еще много времени, прежде чем все это будет решено - уже прошло восемнадцать месяцев, а дата судебного заседания еще не назначена. Дело финансируется неизвестной третьей стороной, и британские издатели, которые являются частью иска, не будут оплачивать расходы на участие в судебном процессе.

Напомним:

Материнская компания Google Alphabet призвала лондонский трибунал заблокировать массовый иск, который обвиняет ее в злоупотреблении своим доминированием на рынке онлайн-рекламы.

Компания Google согласилась выплатить 700 миллионов долларов и усилить конкуренцию в магазине приложений Google Play в соответствии с условиями антимонопольного урегулирования со штатами США и потребителями.